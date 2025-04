Santiago Munez gerçek mi, Santiago Munez gerçek futbolcu mu?

Santiago Munez - Vikipedi Santiago Munez "Goal - Dream Begins! (2005)", "Goal 2 - Living the Dream (2007)" ve Gol 3 - Taking on the World (Dunyayi Sallamak) (2009) (sadece DVD) filmlerinden olusan "Goal!" adli üçlü bir film serisinin kahramanıdır. Peki, Santiago Munez gerçek mı, Santiago Munezgerçek futbolcu mu?

SANTİAGO MUNEZGERÇEK FUTBOLCU MU?

Santiago Munez "Goal - Dream Begins! (2005)", "Goal 2 - Living the Dream (2007)" ve Gol 3 - Taking on the World (Dunyayi Sallamak) (2009) (sadece DVD) filmlerinden olusan "Goal!" adli üçlü bir film serisinin kahramani olan hayali bir futbolcudur. Bu filmlerde bu oyuncuyu aktör "Kuno Becker" oynamaktadır. Birinci filmin direktörü "Danny Cannon", ikincisinin "Jaume Collet-Serra" ve üçüncüsünün "Andrew Morahan" 'dır.