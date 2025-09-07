Tayland'da organize edilen Dünya Şampiyonası ile birlikte Daniele Santarelli'nin hem kariyeri hem de özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem libero olarak sahada yer alan Santarelli, antrenörlük kariyerine yardımcı antrenör pozisyonunda adım attı. Ardından Hırvatistan ve Sırbistan kadın milli takımlarında başantrenörlük yaptı. Türkiye ile de son dönemde büyük başarılara imza atan Santarelli, Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluklarının ardından Filenin Sultanları'nı Dünya finaline taşıdı. Öte yandan eşi Monica De Gennaro ise rakip takım İtalya'nın liberosu olarak bu kritik maçta sahne alıyor. Santarelli eşi kim? Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında?

DANIELE SANTARELLİ KİMDİR?

8 Haziran 1981'de İtalya'nın Foligno kentinde dünyaya gelen Daniele Santarelli, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve İtalya'nın köklü kulüplerinden Imoco Volley'in başantrenörlüğünü yapmaktadır. Kariyerinde daha önce Sırbistan Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Santarelli, 2022'de dünya şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Kulüp düzeyinde ise Imoco Volley ile defalarca lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşamıştır. Sporculuk kariyerinde ise ülkesinde Serie B takımları olan Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina'da libero olarak forma giymiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2018-2022 yılları arasında Hırvatistan Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Santarelli, ardından Sırbistan'ın başına geçerek bu takımı da dünya şampiyonu yapmıştır. 2022 yılının Aralık ayında Türkiye Kadın Milli Takımı ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, kısa sürede önemli başarılara ulaştı. 2023 Milletler Ligi'nde altın madalya kazanarak tarihe geçen Santarelli, aynı yıl Brüksel'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da Türkiye'ye şampiyonluk yaşattı. Onun liderliğinde milliler, Japonya'yı geçerek Dünya Şampiyonası'nda da ilk kez finale yükseldi.

MONICA DE GENNARO KİMDİR?

8 Ocak 1987 doğumlu Monica De Gennaro Santarelli, İtalya Milli Takımı ve Imoco Volley'de forma giyen deneyimli bir liberodur. Kariyeri boyunca ülkesini 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etmiştir. 2014 Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile dördüncülük yaşayan De Gennaro, aynı turnuvada "en iyi libero" ödülünü alarak bireysel başarısıyla da öne çıkmıştır.