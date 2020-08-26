Şans Topu 26 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
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Şans Topu 26 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans tarafından Şans Topu 26 Ağustos çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıktı mı, 720.403 TL büyük ikramiye devretti mi? MPİ Şans Topu sonuçları haberimizde.

Şans Topu 26 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
26.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:11

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şans Topu çekilişi 26 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 29, 14, 18, 34, 15, 5 şeklinde belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye devretti mi? Çekiliş sonucu sorgulama ve daha fazlasını derledik.

26 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun yapılan çekilişinde kazanan sayılar 29, 14, 18, 34, 15, 5 olurken (5+1) şeklinde belirlendi. Günün büyük ikramiyesi ise 720.403 TL olarak belirlendi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

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Şans Topu sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu kuralları nelerdir? Şans Topu nasıl oynanır? Şans Topu bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı izle!
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