Sanayispor 42 nci yıl için hazır
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Sanayispor 42 nci yıl için hazır

Sanayispor 42 nci yıl için hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan köklü amatör takımlardan 42 yıllık tarihi geçmişe sahip Sanayispor yeni sezon için yönetimini oluşturarak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan köklü amatör takımlardan 42 yıllık tarihi geçmişe sahip Sanayispor yeni sezon için yönetimini oluşturarak görev dağılımını gerçekleştirdi.

S.S. Bandırma Küçük Sanayi Sitesinde yapılan genel kurul ile Çetin Uğurdur başkanlığında yeni yönetim kurulunu oluşturan Sanayispor 2021-2022 futbol sezonu için ön hazırlıklarına başladı. 2021-2022 futbol sezonunda Balıkesir ASKF süper amatör ligde mücadele edecek olan kırmızı siyahlı ekibin yeni yönetim kurulunda 20 kişi görev aldı.

Çetin Uğurdur'un başkanlığında oluşturulan Sanayispor'da Asbaşkanlığa Murat Karakoyun, Başkan Yardımcılıklarına Kemal Şimşek vve Medeni Uygur, Genel Sekreterliğe Hayri Erdem Okur, Genel Sekreter Yardımcılığına Veli Eroğlu, Saymanlığa Ömer Aksoy, Genel kaptanlığa Bora Sevimler ve Nezih Gören, Futbol Şubesi ve Altyapı Sorumluluğuna Poyraz Ozar, Finans Sorumluluğuna Tomay Gürel, Tesisler Sorumluluğuna Fikret Tuncay ve Nuri Şahin, Futbol Şubesi ve Altyapı Sorumluluğuna Sadettin Bilgiç ve Feray Acemliler, Dış İlişkiler Sorumluluğuna Serkan Marti ve Salih Soner Koçoğlu, Organizasyon Sorumluluğuna İsmail Çoban, Reklam-Tasarım ve Bilgi İşlem Sorumluluğuna Mehmet Atak, Basın Sözcülüğü'ne Zeki Karadeniz getirildiler.

Bandırma Sanayispor Başkanı Çetin Uğurdur yaptığı açıklamada; "1979 yılında günümüze 42 yıldır liglerde mücadele veren Sanayispor'un öncelikli ilkesi altyapıya dayalı, gençleri spor etkinliklerine taşıyarak, sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıp, kentin spor dünyasına taşımaktır. İş güç sahibi bir avuç spor sevdalısı arkadaşımız, toplum dinamiklerini harekete geçirerek SS Küçük Sanayi sitesinde bulunan esnafımızı ilgi alanımıza çekerek, oluşturdukları katma değer mesaisi yorgunluğunu stadımız etrafında göze hoş gelen, estetik futbol ile atmalarını sağlamaktır. Sanayisporumuz bu anlayışla 2021-2022 futbol sezonu için ön hazırlıklara başlamıştır. İlk olarak teknik kadro ile yapacağımız anlaşma ardından mücadele edeceğimiz Balıkesir ASKF süper amatör lig koşullarını omuzlayacak takım iskeletini belirleyeceğiz " dedi. - BALIKESİR

Sanayispor 42 nci yıl için hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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