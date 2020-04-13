Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı Sanayi üretimi Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 7,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: İHA