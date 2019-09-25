Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak

25.09.2019 16:30

İlki Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirilen "sanal istihdam fuarı" tüm Türkiye'ye yayılacak. Gençler, 25-26 Eylül tarihinde ikincisi düzenlenecek fuarla iş dünyası ile buluşacak, katılımcı firmalar ile yazılı veya görüntülü olarak görüşebilecek ve online olarak CV'lerini bırakabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR İstihdam Fuarlarını "Sanal Fuar" teknolojisi ile Türkiye'nin her yerinde daha ulaşılabilir hale getireceklerini söyledi.

"İŞ ARAYANLAR GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİREBİLECEK"

Bu yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde "Sanal Fuar" uygulamasının ilk denemesini Mersin'de gerçekleştirdiklerini belirten Selçuk, "İŞKUR'un düzenlediği Mersin İş ve Kariyer Fuarı (MERSİNİF) 2019 etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz demo şeklindeki sanal fuarımızın tüm Türkiye'de denemesini yaptık. Başarıyla gerçekleştirilen bu fuarın ardından, Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında 25-26 Eylül tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı ikinci sanal istihdam fuarını düzenleyeceğiz. Sanal fuara katılmak isteyen vatandaşlarımızın 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresi üzerinden Türkiye'nin herhangi bir yerinden çevrim içi olarak fuar alanını ziyaret etmesi yeterli olacak. İş arayanlar vatandaşlarımız, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve öz geçmişlerini takdim edebilecekler. Ayrıca fuar esnasında planlanan online seminerlere de katılım sağlayabilecekler. Fuarımıza mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş yapılabilecek" dedi.

SANAL FUAR ENGELLERİ DE KALDIRACAK

Bakan Selçuk, bu uygulamayla beyaz yakalı iş gücünü kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırmayı, özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli bireylerin istihdam fuarlarına erişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tüm iş arayanları sanal istihdam fuarına davet eden Selçuk "Bu yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız mesafe mefhumu gözetmeksizin istihdam fuarlarımıza katılabilecek. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.