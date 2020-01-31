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San Lorenzo 1-1 Estudiantes Maç Özeti

Arjantin Süper Ligi'nde Javier Mascherano'nun yurtdışında geçirdiği yıllardan sonra geri dönüş yaptığı Estudiantes, San Lorenzo ile 1-1 berabere kaldı. Bruno Pittón ev sahibi ekibi öne geçirirken Mateo Retegui Estudiantes'e bir puanı getirdi.

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19

Süper Ligi'nde 'nun yurtdışında geçirdiği yıllardan sonra geri dönüş yaptığı , ile 1-1 berabere kaldı. Bruno Pittón ev sahibi ekibi öne geçirirken Mateo Retegui Estudiantes'e bir puanı getirdi.

Kaynak: Dugout

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