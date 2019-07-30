Samsunspor'un yeni sezon fikstürü belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig fikstür çekimi gerçekleşti.

Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Yılport Samsunspor'un fikstürü belli oldu. Kırmızı-Beyazlı ekip, sezona deplasmanda Gümüşhanespor maçıyla başlayacak.

İşte Samsunspor'un yeni sezon fikstürü