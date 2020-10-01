Nadir Çiftçi Samsunspor'da
01.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:55
Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun'da atılacak. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlyas Gün