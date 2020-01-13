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Samsunspor, Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan Samsunspor, İstanbulspor'un başarılı orta sahası Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00
Samsunspor, Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan Samsunspor, İstanbulspor'un başarılı orta sahası 'ı kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından lider Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sancaktepe'den Recep Burak Yılmaz ve Balıkesirspor'dan Halil Çolak'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de İstanbulspor'dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı. Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.


Muhsin Yıldırım, TFF 1. Lig'in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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