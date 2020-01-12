Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından

12.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:46

0 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.



Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek, 1,5 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, mücadeleyi değerlendirdiler.



Ertuğrul Sağlam: "1,5 yıl sonra lider olduk, keyfini çıkartacağız"



Uzun bir aradan sonra ligde lider olduklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "1,5 yılın ardından ligde lider olduk. Bunu keyfini yaşayacağız. Rehavete girecek bir durum yok. Aksine daha fazla sorumluluk yükleyecek. Bizler de sorumluluk sahibi insanlar olarak bu sorumluluğu yerine getirerek, hepimizin istediği şampiyonluğa ulaşacağız. Cumartesi günü bir final maçı bizi bekliyor. Pazartesiden itibaren o maça hazırlanacağız. Liderliğin yüklediği sorumluluklar var. Bundan sonra daha fazla çalışacağız, fedakarlık yapacağız. İnşallah geldiğimiz noktadan aşağıya inmemeye çalışacağız" dedi.



Fatih Akyel: "Gümüşhanespor kapanmasın diye mücadele ediyoruz"



Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel ise, "İyi mücadele ettik. Takımımız 2 gün önce toplandı. Lisansları ancak yetiştirdik. Elimizdeki 14-15 oyuncu ile buraya gelebildik. Takımımız büyük sıkıntılar içerisinde. Kapanma noktasına gelmişti. Cuma günü şehrin büyükleri hamle yaparak, eski oyuncularımızdan takıma 15 kişi topladık. En çok mutlu olduğumuz şey de buraya maça gelmekti. Türk futbolunda büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları biz de çekiyoruz. Kulüpler birer birer kapanıyor. Biz de Gümüşhanespor kapanmasın diye 1 aydır mücadele veriyoruz. Biz buraya puan ya da fark olmasın diye geldik. Kimse kimseyi kandırmasın. Samsunspor büyük bütçelere kurulmuş güçlü bir ekip. Samsunspor'un yeri burası da değil, daha yukarılardır. Biz bundan sonra yolumuza bakacağız. Samsunspor bizim rakibimiz değil. Bizim rakiplerimiz aşağılarda. Bundan sonraki süreçte düşmemek için mücadele vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA