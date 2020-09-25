Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

25.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:24
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,45 ila 22,20 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,45 ila 22,20 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,30 1,38
Ekmeklik buğday 1,45 1,75
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık ayçiçeği 3,23 4,06
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 21,45 22,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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