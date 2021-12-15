Samsun'da solucan gübresi tesisi sayısı 4'e çıktı

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, solucan gübresi için izin alan işetme sayısının 4'e çıktığı duyurdu.

Vezirköprü, 19 Mayıs, Kavak ilçelerinde 3 adet işletme bulunmaktayken Kavak ilçesinde kurulan bir işletmeye daha "Solucan Gübresi Çalışma Onay Belgesi" Müdür Sağlam tarafından takdim edildi.

İşletme yetkilisi Adnan Duran'a belgeyi makamında takdim eden Sağlam, "Organik bileşenlerden oluşan solucan gübresi, toprak değerlerini iyileştirici etkisinin yanı sıra bitkilere besin maddeleri sağlama sebebiyle, organik yetiştiricilik yapılan bütün alanlarda uygulanması mümkün olan bir gübredir. Gübresi, çiftlik gübresinin tam olarak yerini alamasa da kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu organik tarım üretim alanları için çok önemli bir materyaldir. Sertifikalandırılmış organik gübre olarak, rahatlıkla hem meyve hem de sebze üretim alanlarında kullanılabilir. Gübre toprağa karıştığında, toprak bitki besin maddeleri yönünden zenginleşip verimliliği artırmakla kalmayıp uzun yıllar verimli etkisini de sürdürmektedir. Bu bağlamda, çalışma onay belgesini takdim ettiğimiz tesisimizin Türk tarımına hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bu girişimcilerimizin sayılarının artmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN