Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi
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Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi

Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıkladı. Yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aboubakar ve Cenk'in sakatlığı nedeniyle sistemini değiştiren Sergen Yalçın, orta sahada bir türlü bekleneni veremeyen Ljajic ve Mehsan ikilisine mecbur kaldı.

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Beşiktaş'ta sakatlık haberleri can sıkmaya başladı. Önce Aboubakar, sonra Cenk'i kaybeden Siyah-Beyazlılar, şimdi de Oğuzhan'dan gelen haberle sarsıldı. Şampiyonluk yolunda kritik virajlara giren Sergen Yalçın ve öğrencileri, orta sahada da kan kaybı yaşıyor. Oğuzhan Özyakup'un en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"ÖDEM TESPİT EDİLMİŞTİR"

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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