HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok

Süper Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını ve çok uzun bir yol kat ederek zafere ulaştıklarını söyledi. Buruk ayrıca, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya da teşekkür ederek "Bu takım üstünde büyük bir emeği var" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
20.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:09

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluk hakkında konuştu.

Şampiyonluk için Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.

"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaların ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.

"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ PROVASI YAPARIZ"

Şampiyonlar Ligi macerası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ: RÜYA GİBİ

Rüya gibi bir şampiyonluk olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, "Başakşehir'e geldiğimden bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisindeydik, bu sene oldu! Hayal gibi, rüya gibi... İnşallah bu kulüp daha da büyür ve büyük başarılar elde eder" dedi.

MEHMET TOPAL: ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bütün herkes bu şampiyonluğa çok inanmıştı, bütün taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Başakşehir'in şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Mehmet Topal, "İnanılmaz mücadele gösterdik ve şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Orada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı Teknoloji
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü futbolcuları gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü futbolcuları gözyaşlarını tutamadı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
'Falcao'nun oynamasını isterdim' diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
"Falcao'nun oynamasını isterdim" diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fatih Sultan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Deniz Seki Merve Boluğur Öztürk Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Twitter Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 00:11:32. #1.15#
title