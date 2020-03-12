Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor, 2.85 oranıyla favori olarak gösterildi.
12.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:52
İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un oranı 3.00'ten 2.85'e düşürüldü. Süper Lig şampiyonluk oranları şu şekilde:
2.85 Trabzonspor
3.00 Galatasaray
3.00 Başakşehir
11.00 Sivasspor
20.00 Beşiktaş
50.00 Fenerbahçe
Geçen haftanın şampiyonluk oranları:
3,00 Trabzonspor
3,00 Galatasaray
3,00 Başakşehir
10,00 Sivasspor
18,00 Beşiktaş
35,00 Fenerbahçe
200,00 Alanyaspor
Haberin Videosu: Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori