Kutlamalarda arka planda kalan Sergen Yalçın'ın ekibinden olay gönderme

Ligde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın kupa töreninde teknik heyetin coşkuya bir hayli uzak kalışı sosyal medyanın gündeminde. Siyah-Beyazlılar'ın kaleci antrenörü Levent Açıl'ın sitemkar paylaşımı ise dikkat çekti. Başkan Çebi ve yönetimin saha içinde olup, teknik ekibin sahne arkasında kalması Sergen Yalçın ve ekibine 'haksızlık' yapıldığı görüşlerini doğurdu. Kaleci antrenörünün de o anı özellikle vurgulamak istemesi, bu söylentileri doğrular cinsten oldu.

Vodafone Park'taki kupa töreninde Siyah-Beyazlılar, 19.03'te çifte kupayla gövde gösterisi yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle taraftarların alınmadığı törende birbirinden ünlü sanatçılar sahne alırken, siyah-beyazlı takım TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin takdimiyle kupayı havaya kaldırdı.

SOSYAL MEDYADAN O ANI PAYLAŞTI

Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de, kupa törenini saha içinde bekledi. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşan Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kutlama alanına bir hayli uzak kalması herkesi şaşırttı. Siyah beyazlılarda kaleci antrenörü Levent Açıl o görüntüyü daha sonra sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Şampiyonluğun kazanılmasında büyük payı olan teknik ekibin kupa kaldırma töreninde arkalarda kalması siyah beyazlı taraftarların da gündemi oldu. Özellikle Twitter'da teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine konuyla ilgili büyük destek verdi