Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku yaşanıyor. Sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklanan milli sağ bek sezonu kapattı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, Perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü. Milli sağ bekin, sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak.
İRFAN CAN'IN YERİNDE KİM OYNAYACAK?
Öte yandan sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi için Sinan Gümüş ve Mame Thiam isimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.