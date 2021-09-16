Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti

Haberler.com - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti. Nefes kesen maç, 9 golle gecenin en çok konuşulan karşılaşması oldu.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne 6 gollü müthiş bir başlangıç yaptı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Etihad Stadyumu'nda Rb Leipzig'i 6-3 mağlup etti.

NKUNKU HAT-TRICK YAPTI

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele (k.k), 45+2. dakikada Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Leipzig'in golleri ise 42, 51 ve 73. dakikada Nkunku'dan geldi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 18 maçı kaybetmeyen ve 14. galibiyetini elde eden Manchester City, yeni sezona da 3 puanla başladı.

Haberler.com - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Cristiano
Magazin Gülşen Ece Üner Beren Saat
Spor Rıza Çalımbay Cristiano Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer Acun Ilıcalı Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 00:42:31. #1.11#