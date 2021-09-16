Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne 6 gollü müthiş bir başlangıç yaptı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Etihad Stadyumu'nda Rb Leipzig'i 6-3 mağlup etti.

NKUNKU HAT-TRICK YAPTI

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele (k.k), 45+2. dakikada Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Leipzig'in golleri ise 42, 51 ve 73. dakikada Nkunku'dan geldi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 18 maçı kaybetmeyen ve 14. galibiyetini elde eden Manchester City, yeni sezona da 3 puanla başladı.

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