Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih tufanı! Salzburg'a 7 atıp, yarı finale yükseldiler

Bayern Münih ile Salzburg, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Almanya'da karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bayern Münih rakibi 7-1 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

LEWANDOWSKI HAT-TRICK YAPTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 21 ve 23. dakikada Lewandowski, 31. dakikada Gnarby, 54 ve 83. dakikada Thomas Müller ile 85. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un tek golünü ise 70. dakikada Kjaergaard kaydetti. Bu sonuçla Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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