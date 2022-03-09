Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih tufanı! Salzburg'a 7 atıp, yarı finale yükseldiler
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 7-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelede 23 dakikada hat-trick yapan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti.
Bayern Münih ile Salzburg, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Almanya'da karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bayern Münih rakibi 7-1 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.
LEWANDOWSKI HAT-TRICK YAPTI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 21 ve 23. dakikada Lewandowski, 31. dakikada Gnarby, 54 ve 83. dakikada Thomas Müller ile 85. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un tek golünü ise 70. dakikada Kjaergaard kaydetti. Bu sonuçla Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
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