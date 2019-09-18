Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Dortmund - Barcelona, Napoli - Liverpool maç özeti izle
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Devler Ligi'nde gruplarda dün sekiz karşılaşma oynandı. Barcelona, Dortmund ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Liverpool, Napoli deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Chelsea ise evinde Valencia'ya 1-0 yenildi. Gecenin süpriz sonucu İnter - Slavia Prag maçında yaşandı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri, maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta maçları dün akşam başladı. E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma yapıldı. Gecenin süpriz skorlu maçında Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı. G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Bir beraberlik de Borussi Dortmund- Barcelona maçında yaşandı.
Devler Ligi'nde geceye damga vuran isim, Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland oldu. Takımının 6-2 kazandığı maçta 3 gol atan genç oyuncu, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi. Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları ve bu akşam maç programı haberimizde. Aşağıdaki bağlantıdan oynanan maçların özetlerini izleyebilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
E Grubu:
Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2
F Grubu:
Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0
G Grubu:
Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
H Grubu:
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0
Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1
ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BU AKŞAMIN MAÇ PROGRAMI
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
Club Brugge - Galatasaray 19.55
Olimpiyakos - Tottenham 19.55
PSG - Real Madrid 22.00
Bayern Münih - Crvena Zvezda 22.00
Dinamo Zagreb - Atalanta 22.00
Shaktar Donetsk - Manchester City 22.00
Leverkusen - Lokomotiv Moskova 22.00
Atletico Madrid - Juventus 22.00