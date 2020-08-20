Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019/20 sezonunun dev finalini yönetecek hakem belirlendi. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'i Luz Stadı'nda karşı karşıya getirecek maça İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2019/20 finaline çok az bir süre kaldı. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in boy göstereceği karşılaşmanın hakemi de maç öncesinde belli oldu. Dev müsakabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği resmen açıklandı. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Haegan dördüncü hakem olacak.

LUZ STADI'NDA OYNANACAK

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

11. KEZ FİNALDE

Tarihinde 11 kez Devler Ligi'nde finale yükselen Bayern, bu kupayı 5 kez müzesine götürdü. Paris Saint-Germain'in ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak.