Şampiyon Takım Ödüllendirildi

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Futsal Turnuvası'nda şampiyon olan Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu takımı Koyulhisar Kaymakam Vekili Ender Faruk Uzunoğlu tarafından ödüllendirildi.

Şampiyon öğrencileri kaymakamlık makamında kabul eden Uzunoğlu, Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Futsal Takımı'nın önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Öğrencileri başarısından dolayı tebrik eden Uzunoğlu, "İlimizde düzenlenen Yıldızlar Futsal Turnuvası'nda ilçemiz takımının şampiyon olması bizleri mutlu etti. Şampiyon olan kız futsal takımımız 9 Mart 2018'de Amasya'da yapılacak olan turnuvasına ilimizi temsilen katılacaklar. İnşallah bu çocuklarımız Amasya'dan da güzel bir dereceyle ilçemize döneceklerdir." dedi.

Kaymakam Uzunoğlu, şampiyon olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.