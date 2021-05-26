SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
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SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılamaErol POLAT Darıca(Kocaeli),(DHA)- Avrupa Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üstü açık otobüsle şehir turu attı.

SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama

Erol POLAT Darıca(Kocaeli),(DHA)- Avrupa Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü formasıyla büyük başarılara imza atan milli karateci Eray Şamdan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ardından memleketi Darıca'ya dönen Eray Şamdan, kulüp başkanı Hüsamettin Ergül ve babası ile üstü açık otobüsle şehir turu attı.

BAŞKAN BIYIK ÇİÇEKLE KARŞILADI

Şehir turunun ardından otobüsle belediye önüne gelen Eray Şamdan'ı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çiçeklerle karşıladı. Başkan Bıyık, Eray kardeşimizin başarısıyla bir kez daha gurur duyduk. Altın madalya kazanan ve İstiklal Marşımızı okutan Eray Şamdan'ı tebrik ediyorum. Bizler Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yolun sonunda olimpiyatlarda da ilçemizi ve ülkemizi temsil ederek madalya kazanacak? dedi.

SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
SPOR Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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