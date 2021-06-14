Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı
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Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Milli Takım'da bulunan Kenan Karaman ile her konuda anlaşmaya varıldı. EURO 2020'nin ardından başarılı kanat oyuncusu üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sezonun çifte kupalı takımı Siyah-Beyazlılar, Milli futbolcu Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Tüm konularda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Kenan'ın EURO 2020'nin ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kenan, Almanya 2. Ligi'nde Düsseldorf forması ile 28 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti. Milli formayı da 23 kez terleten Kenan, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu sol kanat ve santrforda görev yapabiliyor.

Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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