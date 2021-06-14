Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Milli Takım'da bulunan Kenan Karaman ile her konuda anlaşmaya varıldı. EURO 2020'nin ardından başarılı kanat oyuncusu üç yıllık sözleşmeye imza atacak.