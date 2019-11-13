Haberler » Spor » Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü - Spor

Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:39
Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Şampiyonasında Kayserili sporcu Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.


Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.