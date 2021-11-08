Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Deneyimli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazırlanıyor

Adana Demirspor'un başında tarihi bir başarıya imza atarak Mavi Şimşekler'i 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Samet Aybaba, sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası Adana ekibiyle yolları ayırmıştı. Deneyimli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşmelere başladığını açıkladı.

AZERBAYCAN, SAMET AYBABA'NIN KAPISINI ÇALDI

Fanatik'in haberine göre; Giovanni De Biasi'nin yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azerbaycan'da İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı. Eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu belirtilirken, kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

"RESMİ OLARAK SONUÇLANAN BİR ANLAŞMA YOK"

Deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili Fanatik'e yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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