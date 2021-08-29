Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış

Samet Aybaba, Adana Demirspor'la yolları ayırmasının ardından ilk kez konuştu. Deneyimli teknik direktör, Balotelli'yle yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var" dedi.