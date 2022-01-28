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Salih Uçan Medipol Başakşehir'de

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Salih Uçan Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Salih Uçan, Spor, Haber

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