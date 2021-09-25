Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı - Haberler Spor
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Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve Francisco Montero'nun son durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Kenan Karaman'ın sol el parmağında kırık olduğu belirtilirken, Atiba ve Pjanic'in de adele sakatlığı yaşadığı duyuruldu. Öte yandan son maçların formda ismi Montero'nun ise koronavirüse yakalandığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba, Pjanic ve Kenan Karaman sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı kulüp futbolcuların son durumları hakkında bilgi verirken, Montero'nun da koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'e Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a ise Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman'ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı
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