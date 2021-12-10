Sacha Boey'un Galatasaray hasreti sürecek! Sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Sacha Boey, sakatlığının ardından formaya hasret kaldı. Son olarak 30 Eylül'de oynanan Marsilya-Galatasaray maçında süre alan genç sol bek, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosuna dahil edildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI, 9 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın ana kadrosuna dahil edilmesi durumunda Süper Lig'de Galatasaray'ın oynayacağı 6 maçı kaçırabilir. Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı.

Sacha Boey hangi maçları kaçırabilir:

09.01.2022-Giresunspor

16.01.2022-Hatayspor

19.01.2022-Kasımpaşa

23.01.2022-Trabzonspor

06.02.2022-Alanyaspor

08-10.02.2022-Türkiye Kupası-Son 16'ya kalınması durumunda oynanacak.

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