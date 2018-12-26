Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Dolandırıcılık Uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanının adı kullanılarak yapılmak istenen dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yerel seçim sürecine girildiği şu günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun adı kullanılarak para talebinde bulunulduğu bilgisinin ulaştığı aktarıldı.

Konunun, belediye hukuk müşavirliği ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne iletilerek yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, bürokratlarımız, ya da kurumumuz adına herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA