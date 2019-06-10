Şahan Gökbakar, Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi: Milleti düşman etmeyi bırakın
Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımında Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
"MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN"
Gökbakar, son olarak Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere göndermeli bir paylaşımda bulundu. Kazanılan zafer üzerine duyduğu mutluluğu dile getiren Gökbakar paylaşımında, "Şu canına yandığım güzelim ay yıldızlı bayrağımızı giydi mi bizim çocuklar, üstüne bir de şampiyon takımı madara etti mi dadından yenmiyor. Bu milleti birbirine düşman etmeyi bırakın artık siyasiler... Bırakın da nice şampiyonları, her alanda devirsin bu vatanın çocukları..." dedi.
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ONU BUNU ELEŞTİRECEĞİNE ÖNCE KENDİ YAPTIĞIN İŞLERİ GÖZDEN GEÇİR. RECEP İVEDİK 5 İ İZAH ET MİLLETE, ÇOCUKLARI EĞLENDİRMEK İÇİN BU FİLME GİTTİM, YOKSA SENİN FİLMLERİNE GİTMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM ASLA OLAMAZ. SURVIVOR ALMIŞSIN GÜYA FİLM YAPMIŞSIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şahan sende bittin. vatan sever bilirdim seni.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen siyaseti kıvırcan gibi film sektörü bitiyor mu yoksa :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kes lan edebiyat yapma , keyfin yerinde tabi, biz kendi derdimize dusmusuz mac falan umrumuzda degil !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SANATCI:::::Cevap Yaz Yayından Kaldır
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