Tropikal Meyveler ile Girişimcilik: Genç Mühendisin Başarı Hikayesi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İlay Ülker (23), kilo vermek için tüketmeye başladığı tropikal meyveler sayesinde girişimci oldu. Selçuk ilçesinde pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado meyveleri üretilen bir seranın işletmeciliğini yapan Ülker, "Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum" dedi.

Yaklaşık 4 yıl önce liseden mezun olunca 'Longevity' yani kaliteli ve uzun süreli yaşamla birlikte ketojenik beslenme ile tanışan İlay Ülker, bu süreçte tropikal meyvelere ilgi duymaya başladı. Kilo problemi yaşayan ve tropikal meyve tüketen Ülker, 6 ayda 30 kilo verdi. Bir tüketiciyken tropikal meyve danışmanı olan Ülker, mühendislik bakış açısını girişimcilik ruhuyla birleştirdi. Ülker, Selçuk ilçesinde pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado meyveleri üretilen bir seranın işletmeciliğini yapıyor.

Başlangıçta zayıflamayı amaçladığını anlatan Ülker, "6 ayda 90 kilodan 60'a indim. 'Longevity' felsefesine göre insanların yağları, zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi kaliteli yağlardan alması gerekiyor. Meyve ile beslenirken şeker yerine antioksidan içeriği yüksek olan tropikal meyvelerin tercih edilmesi gerekiyor. 2020'de pandemi ile birlikte tüm insanlar bu konuda bilinçlendi. Şeker almak yerine antioksidan özellikli meyveleri tercih etmeye başladılar. Bu süreçte modern seracılık gelişti. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde modern seralarda tropikal meyvelerin üretimi arttı. Bu serada da pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado gibi pek çok tropikal meyve var. Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum" ifadelerini kullandı.

'İKİ SENE ÖNCE İTHALDİ, ŞİMDİ İHRAÇ EDİLECEK KONUMA GELDİ'

Tropikal meyvelerin Türkiye iklimine uygun olmadığı için sadece serada yetişebildiğini ifade eden Ülker, bu meyvelerin yararlarına dikkati çekerek, "Ejder meyvesi birazcık nazlı ve dikenli bir meyve. Yatırım yaptıktan sonra birkaç yıl meyveyi görmek mümkün olmuyor. Çiçeği sadece gece açıyor. O yüzden pek çok akademik makalede 'ayçiçeği' olarak da biliniyor. Ejder meyvesi antioksidan özellikleriyle ve şifa vermesiyle bilinen bir ürün. Tat olarak da son yıllarda çok sevilmeye başladı. Marketlerde, manavlarda görmeye başladık. İki sene önce gördüğümüz tüm ejder meyveleri ithal ürünlerdi. Şu an Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tropikal seraların artmasıyla birlikte bu meyveler ihraç edilecek konuma geldi. İçindeki C vitamini 6 tane portakala eşit olan bir meyve. Bu serada üretilen sarı, kırmızı ve mor olmak üzere farklı türlerde ejder meyvesi var. İnsanların genelde damak zevkine göre öneri yapıyoruz. Ama diyabet hastaları için şeker oranı düşük olan sarı ejderi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Ülker, halk arasında 'çarkıfelek' olarak bilinen passifloranın da çok tercih edildiğini dile getirdi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,