Trabzon Sağlık Turizmi Projesi İçin Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon Sağlık Turizmi Projesi İçin Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren yetkililer katılarak projedeki ilerlemeleri değerlendirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Topsakal, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'ne katkı vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Birlik olmanın önemine dikkati çeken Topsakal, Trabzon'un sağlık turizminden hak ettiği payı alması için güç birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

TTSO Başkanı Çelebi de katılımcıların görüşleri doğrultusunda projedeki faaliyetlere karar verdiklerini aktardı.

Toplantıda, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
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