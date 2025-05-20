Trabzon'da Omurga Sağlığı Eğitimi: 59 Bin Öğrenciye Ulaşıldı

Trabzon'da Omurga Sağlığı Eğitimi: 59 Bin Öğrenciye Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 'Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü' çerçevesinde üç yılda 59 bin öğrenciye eğitim verildi. Proje, sağlıklı omurga gelişimi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim verildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, Sağlık, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülen projenin Çukurçayır Ortaokulunda düzenlenen kapanış programında, üç yılda hedef kitlenin yüzde 80'ine ulaşıldığını söyledi.

Omurga sağlığının korunmasının önemli olduğunu belirten Öter, uzun süre cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga sağlığına zarar verdiğini ifade etti.

Öter, genç yaşlarda kamburluk sorununun artmaya başladığını vurgulayarak, "Bu eğitimin çok değerli olduğunu görüyorum ama sizlere en büyük tavsiyemiz, fizik tedavi gerektirecek duruma gelmeden egzersizlerle bu sorunlar engellenebiliyor. Geleceğe yönelik çok önemli bir konu, bunu önemsemeniz gerekiyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefledikleri proje ile üç yılda 161 okula ulaştıklarını aktardı.

Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç da 161 okulda yaklaşık 59 bin öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, omurga sağlığını korumak için hazırladıkları egzersizleri yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.