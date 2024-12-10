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Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak

Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

26 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Yayımlanan kararda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri de yer aldı. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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