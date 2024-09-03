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Kartal'da doktorlar ve hastane personeli, kalp sağlığı için sahaya çıktı

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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasıyla kalp sağlığına dikkat çekiliyor. Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane personeli takımları ter dökerek farkındalık oluşturuyor. Turnuva, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde final maçıyla sona erecek.

Kartal'da doktorlar ve hastane personeli, kalp sağlığı için sahaya çıktı

İSTANBUL - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Hastanede görevli sağlıkçılar ve diğer hastane personelinin ter döktüğü turnuva, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde final maçı ile sona erecek.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, kalp sağlığına dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenleniyor. 'Sağlıklı Kalpler' adıyla düzenlenen turnuvada doktorlar, hemşireler ve diğer hastane personelinden oluşan takımlar sahada ter döküyor. Dün oynanan ilk maçla başlayan turnuva 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde oynanacak final maçı ile sona erecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Geleneksel Koşuyolu Futbol Turnuvasının bu sezonki ismini 'Sağlıklı Kalpler' koyduk. Amacımız kalp sağlığına dikkat çekmek. Bu şekilde toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu sene 9 takımımız yarışacak. Hepsi sezona çok hazır. Yaklaşık 1 ay sürecek bu sezon sonunda Kalp Haftası döneminde final maçını yaparak sonlandıracağız. İnşallah toplumda bir farkındalık uyandırırız. Burada amacımız fiziksel aktivitenin sporun kalp sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve farkındalık oluşturmak. Türk toplumu olarak en meraklı olduğumuz spor dalı futbol. Bu nedenle özellikle yaptıkları sporun kalp sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğunu hatırlatmak ve insanları teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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