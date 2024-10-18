Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda listesi güncellendi. Manda sütlü diye satılan kaymakta manda sütü çıkmadı. Birçok tereyağına da bitkisel yağ karıştırıldığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve toplum sağlığını tehlikeye atan firmaları ve şahısları ifşa etmeye devam ediyor.

YOĞURT, TEREYAĞI VE SUCUK

Domuz eti skandalının da patlak verdiği liste 16 Ekim itibarıyla güncellendi. Yüzde 70 manda sütlü diye satılan Umay marka kaymağın tek damla manda sütü içermediği görüldü. Marka ayrıca yoğurdunu da 'gurme' etiketi ile satıyor. Tereyağında yapılan oyunlar da listede yer aldı. Safi Gurme, Ak Yörsan ve Şehri Rize markalarının tereyağlarında hile yaptığı görüldü. Danamet marka da dana sucuk diyerek kanatlı eti yedirdiği görüldü. Listede birçok markanın hile yaptığı görüldü. Saf ve doğal ismi ile satılan balda da hilekarlık yapıldı. İşte marka marka ürün ürün o liste: