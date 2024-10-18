Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
Tüketicileri yakından ilgilendiren hileli gıda listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketicilere hileli olarak sunulan gıda ürünleri arasında tereyağı, sucuk, ve yoğurt da bulunuyor.
Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda listesi güncellendi. Manda sütlü diye satılan kaymakta manda sütü çıkmadı. Birçok tereyağına da bitkisel yağ karıştırıldığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve toplum sağlığını tehlikeye atan firmaları ve şahısları ifşa etmeye devam ediyor.
YOĞURT, TEREYAĞI VE SUCUK
Domuz eti skandalının da patlak verdiği liste 16 Ekim itibarıyla güncellendi. Yüzde 70 manda sütlü diye satılan Umay marka kaymağın tek damla manda sütü içermediği görüldü. Marka ayrıca yoğurdunu da 'gurme' etiketi ile satıyor. Tereyağında yapılan oyunlar da listede yer aldı. Safi Gurme, Ak Yörsan ve Şehri Rize markalarının tereyağlarında hile yaptığı görüldü. Danamet marka da dana sucuk diyerek kanatlı eti yedirdiği görüldü. Listede birçok markanın hile yaptığı görüldü. Saf ve doğal ismi ile satılan balda da hilekarlık yapıldı. İşte marka marka ürün ürün o liste: