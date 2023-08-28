Çin, yaşam bilimleri ve sağlık sektörünün gelişimini güçlendirmek için inisiyatif başlattı

Çin'in Hebei eyaleti ile ulusal başkent Beijing'de yaşam bilimleri ve sağlık sektörünün eşgüdümlü gelişimini güçlendirmeye yönelik bir inisiyatif başlatıldı. Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi ve Çin Aşı Derneği'nin yanı sıra sektördeki bazı işletmeler söz konusu girişimi başlatarak, işbirliğinin artırılması ve mekanizmaların iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Dosya Boyutu: 76.41 MB

1. Konferanstan çeşitli görüntüler

Çin'in Hebei eyaleti ile ulusal başkent Beijing'de yaşam bilimleri ve sağlık sektörünün eşgüdümlü gelişimini güçlendirmeye yönelik bir inisiyatif başlatıldı.

Cumartesi günü Hebei eyaletinin Langfang kentinde düzenlenen biyofarmasötik endüstrisine yönelik yüksek kaliteli kalkınma forumunda, Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi ve Çin Aşı Derneği'nin yanı sıra sektördeki bazı işletmeler söz konusu girişimi başlatarak, işbirliğinin artırılması ve mekanizmaların iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

"Burada çok başarılı görüşmeler yapıldı ve kayıt, gümrük işlemleri ve ürün ithalatını iyileştirmeye yönelik girişimleri destekleyen farklı otoritelerden öneriler alındı. Çok uluslu bir ilaç şirketi olarak bu bizim için son derece önemli ve bu konuda ilerlemeye istekliyiz. Bu sayede Beijing-Hebei-Tianjin bölgesinin kalkınmasına daha fazla destek verebiliriz. Böylece Çin'in kalkınma sürecinde de ilerleme sağlanacaktır."

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi, yaşam bilimleri ve sağlık sektörünü öncü endüstri olmak üzere geliştiriyor. Bölge, kurulu sanayi tabanına, konum avantajına ve havaalanı kapsamlı gümrük bölgesinin politika avantajlarına dayanarak yeni bir endüstriyel kalkınma yolu hedefliyor.

Ekonomik bölge bugüne kadar sektördeki 200'den fazla şirketi kendine çekerken, bölge içinde dünya standartlarında bir sanayi kümesi oluşturmak amacıyla biyofarmasötik ve sağlık ürünleri için destek hizmetlerini mükemmelleştirmeye devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Langfang'dan bildiriyor.(XHTV)