Bakan Memişoğlu ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefini açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ultrason cihazlarımızın üretimi için tesisimizi kuruyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı paylaşımla ultrason cihazları için üretim tesisi kurulacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ultrason cihazlarımızın üretimi için tesisimizi kuruyoruz. Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Güney Kore'de, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison'u ziyaret ettik. Yapay zeka destekli ultrason sistemlerini ve sürdürdüğümüz iş birliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdik. Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız. 'Üreten Sağlık' vizyonumuzla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı