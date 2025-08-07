Bakan Işıkhan: Tıbbi Mama Ödemesi 1,3 Milyar Lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebekler için 2024 yılında toplam 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tıbbi mama desteği ile minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon TL tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
