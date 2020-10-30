Sağlık çalışanlarına banka desteği
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Sağlık çalışanlarına banka desteği

30.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:27
Sağlık çalışanlarına banka desteği

19 pandemisinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları oldu.

COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları oldu. Gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanları için Burgan Bank özel bir paket hazırladı. Pakete göre doktorlardan hemşirelere, eczacılardan sağlık teknisyenlerine kadar tüm sağlık personeli yıl sonuna kadar vadeli mevduatlarına özel faiz oranları, ücretsiz EFT/havale ve ilk banka kartı harcamasına para iadesi gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Butik bankacılık anlayışı ile hizmet veren Burgan Bank, Covid-19 salgınında toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmak amacıyla sağlık personellerine özel bir finansal paket hazırladı.

ÖZEL FAİZ ORANLARI

Sağlık çalışanlarının birikimlerine yönelik şube ve dijital bankacılık kanalları üzerinden çeşitli avantajlar içeren paket, 1 milyon TL'ye kadar olan vadeli mevduat hesaplarına cazip faiz oranları sunuyor.

ÜCRETSİZ EFT VE HAVALE

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" anlayışıyla hazırlanan özel pakette, şubeler ve dijital bankacılıktan yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca, Burgan Bank banka kartı ile yapılan ilk 50 TL ve üzeri alışverişe 50 TL para iadesi veriliyor.  

2020 YILI SONUNA KADAR GEÇERLİ

Doktorlardan hemşirelere, sağlık teknisyenlerinden eczacılara kadar tüm sağlık personelinin yararlanabileceği Burgan Bank'tan sağlık çalışanlarına ayrıcalıklı paket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.


- İstanbul
Sağlık çalışanlarına banka desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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