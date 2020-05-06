Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur

Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da yeniden başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini ve aldığı kararın sorumluluğunun kendisinde olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarını 12 Haziran'da yeniden başlatma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini vurgulayan Koca, "TFF'nin kararıyla ilgili Bilim Kurulu'nda görüşülen bir durum söz konusu olmadı. Dün Nihat Özdemir ile görüştük. Bununla ilgili açıklama yaptık. Orada da net ifade etmeye çalıştım. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken, TFF'nin kendisi olduğunu altını çizerek ifade etmiştim. TFF'nin özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini, Bakanlık veya Bilim Kurulu olarak herhangi bir öneride yaklaşımda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Hala o noktadayız. Bugünkü yapılan açıklamalardan gördüğümüz üzere, TFF'nin Sağlık Kurulu'nun olduğunu biliyoruz. Çalışmaları olduğunu biliyoruz. Tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa, sorumluluk da TFF'nin'dir" ifadelerini kullandı.