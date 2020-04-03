Sağık turizmi koronavirüs salgınından nasıl etkileniyor? DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendirdi.

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendirdi. Kaynak: Dunya.com