Sadece galibiyetlerden sonra konuştuğu için eleştirilen Abdurrahim Albayrak'tan yine iddialı sözler
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Sadece galibiyetlerden sonra konuştuğu için eleştirilen Abdurrahim Albayrak'tan yine iddialı sözler

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Süper Lig'de 41. hafta büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği haftada Galatasaray Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek rakibiyle puanını eşitledi. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kameralar karşısına geçti. Albayrak, "Mayıslar bizimdir" dedi. Tecrübeli yönetici 'takımın kaybettiği haftalarda konuşmayıp, zaferlerin ardından demeç veriyor' şeklinde taraftarlardan yoğun eleştiri alıyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"YERDEN YERE VURULDUK"

"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu kadar sıkıntıya rağmen averajla 2. sıradayız.

"ÖDEMELERİ YAPTIK"

Çok büyük haksızlıklara uğradık, inanılmaz eleştirilere uğradık, bugün de moral olsun diye ödemeleri yaptık Hep futbolcularımızı ve teknik heyeti düşündük. Fatih hocamı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

Sadece galibiyetlerden sonra konuştuğu için eleştirilen Abdurrahim Albayrak'tan yine iddialı sözler
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