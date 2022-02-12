Galatasaray değil, Türkiye tarihinde benzeri yok! Kerem Aktürkoğlu bonservis rekoru kıracak

Süper Lig'de dibe vuran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rekor bir bedelle takımdan ayrılabilir. Luis Campos, milli futbolcunun eksiklerini kapatması halinde sarı-kırmızılılara 25 milyon euro kazandırabileceği öğrenildi.

FRANSIZ VE ALMAN KULÜPLERİ PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre, Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor. Son iki sezonda gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun ismi özellikle Fransız ve Alman kulüpleri ile anılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış ancak sözleşmeye serbest kalma maddesi koydurtmayı başaramamıştı. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti.

Haberler.com - Spor