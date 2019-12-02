Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!
Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon liraya 2019 model Porsche Panamera satın aldı.
Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı.
PLAKASI "YSS"
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye aldı.
Haber Videosu: Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!
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o porshce ye o kıyafet çok iyi olmuş. kadın nerdeyse bişey giymemiş yaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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imf kredi verdi bi miktar da dünya bankası araç 2, 5 milyon değil aslında 1, 9 bin tl yalan habar bunlar. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bos isler bunlar yarin ac kalirlar sabri parklarda karisi eglencelerdeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SABRİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim gibi 25 yıl prim yatırıp eyt ye takılınca kimse iş vermeyince 100 tl ye takla atarız ama bizim gibiler beş para etmez maçlara giderek adamlara kolayca milyon dolarlar aktarırız şimdide onlar çatır çatır yerken biz enayi gibi bakarızCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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herkeste para bitti sabride bitmedi iyi biriktirmiş demek ki akarken muslukCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kredi çekmiştir bence.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ohaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır