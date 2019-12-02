Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!

02.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10

Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı.

Arabanın fiyatı 2.5 milyon lira

PLAKASI "YSS"

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye aldı.