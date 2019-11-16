Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk okyanus ötesi uçuş yapıldı

16.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:20

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uzun mesafeli uçuş Kuala Lumpur'dan gerçekleşti.

Malezya Havayolları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na uzun mesafeli uçuşlar başlattı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan kalkan Airbus A330 tipi yolcu uçağı ile 287 yolcu İstanbul'a geldi.

Kuala Lumpur ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında Cumartesi günleri icra edilecek uçuşlarla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uzun mesafeli direkt uçuş da gerçekleşmiş olacak. İki ülke arasında son yıllarda artan uçuş trafiği Kuala Lumpur ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki charter seferleri ile yeni bir boyuta taşındı. Bu uzun menzilli uçuşlar 19'u business, 268'i ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 287 koltuklu Airbus A330 tipi yolcu uçakları ile yapılacak.

Malezya Havayolları'nın seferlerine başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir karşılama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, İSG'nin Pazarlama Direktörü Gerald Ong, Malezyalı yöneticiler, Dorak Holding Grup Turizm ve Marka Bölüm Direktörü Esra Değirmenci ile çalışanlar katıldı. Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi. Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesimi yapıldı. Kokteyle Malezya Havayolları ile İSG üst düzey yöneticileri ve yolcular katıldı.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Uzun mesafeli uçuşların başlaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, şunları söyledi:

"Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyuz. Sabiha Gökçen'den uzun mesafeli uçuş gerçekleşmesi 2 yıl önce göreve başladığımda belirlediğim ilk hedeflerden birisiydi. Bugün bunu hayata geçirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yılın başından beri dış hat yolcu sayısında %20'lik bir büyüme gerçekleştiren havalimanımızda, bu büyümeye pozitif katkı sağlayacak uzun mesafeli ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek bizim için önemli. Bu uçuşun Malezya Havayolları ile olması da bugünü daha anlamlı kılıyor. Hedeflerimiz belli. 2020 yılında hem yeni terminal binamızın temelini atacağız hem de 2'inci pistimizi ve metro bağlantımızı devreye sokacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerimizi sevdiklerine yakınlaştırmaya devam edeceğiz. İSG olarak Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımıza, büyümeye ve kendimizi geliştirmeye aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: DHA