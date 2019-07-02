Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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