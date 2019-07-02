Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.

Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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